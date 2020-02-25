Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального вице-президента МФК

Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию во главе с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (МФК) Джорджиной Бейкер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостей, вице-премьер отметил, что высоко ценит и подчеркивает важность сотрудничества с МФК и роли организации в развитии частного сектора в Армении. По словам вице-премьера, Международная финансовая корпорация распространяет культуру, которая соответствует разработанным правительством отраслевым стратегиям. Мгер Григорян отметил, что сотрудничество с Международной финансовой корпорацией повышает прозрачность бизнеса и позволяет им правильно разрабатывать основные принципы своего бизнеса.

Джорджина Бейкер поблагодарила вице-премьера за прием и отметила, что это ее первый визит в Армению в качестве регионального вице-президента МФК, в ходе которого она лично ознакомилась с текущим состоянием экономики Армении, чтобы понять возможное участие МФК в запланированных правительством реформах. Г-жа Бейкер поздравила правительство Армении с существенным экономическим ростом и выразила удовлетворение достижениями, в частности, в сфере туризма.

По просьбе гостя вице-премьер обозначил основные направления, в которых имеются широкие возможности для сотрудничества с МФК. Мгер Григорян выделил развитие рынка капитала, реализуемые с частным сектором проекты, альтернативную энергетику, партнерство государство - частный сектор, развитие малого и среднего бизнеса и сферу высоких технологий.

Собеседники двусторонне подтвердили огромный потенциал развития армянских стартапов, а также коснулись реализации возможных проектов в рамках партнерства государство - частный сектор в различных областях и перспектив участия в них МФК.