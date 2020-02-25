Под Воронежем в иномарке расстреляли 24-летнего сына бизнесмена-армянина

Ранним утром в понедельник, 24 февраля, при загадочных обстоятельствах убили молодого человека. Трагедия случилась, когда 24-летний парень выезжал из дома в Рамонском районе Воронежа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Вести. Воронеж”, неизвестный выстрелил в автомобиль в упор через стекло автомобиля Nissan, где сидел парень. Предположительно, киллер использовал пистолет Макарова. Стрелок тут же скрылся. От огнестрельных ранений молодой человек скончался на месте.

Молодой человек был сыном армянского предпринимателя. Семья долгое время живёт под Воронежем. Неподалёку от дома находится кафе, которое принадлежит семье. Трагедию знакомые семьи связывают с бизнесом отца.