Граждане Армении вернутся из Ирана на родину специальным рейсом
18:08, 25 Февраль, 2020
Граждане Армении, находящиеся в Иране, 26 февраля вернутся на родину специальным рейсом. Об этом сообщил Арменпресс начальник Департамента сопредельных государств МИД Республики Армения Арсен Авагян.
«65 граждан Республики Армения обратились в посольство Армении в Иране. На 26 февраля запланирован специальный рейс для возвращения граждан Армении на родину», - сказал Авагян.
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