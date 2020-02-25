Граждане Армении вернутся из Ирана на родину специальным рейсом

Граждане Армении, находящиеся в Иране, 26 февраля вернутся на родину специальным рейсом. Об этом сообщил Арменпресс начальник Департамента сопредельных государств МИД Республики Армения Арсен Авагян.

«65 граждан Республики Армения обратились в посольство Армении в Иране. На 26 февраля запланирован специальный рейс для возвращения граждан Армении на родину», - сказал Авагян.