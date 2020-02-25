Армения должна иметь ориентированную на экспорт экономику: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждает, что Армения должна иметь ориентированную на экспорт экономику, и в 2019 году экспорт товаров и услуг увеличился на 10,3%. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, вы помните, что, заняв пост премьер-министра Армении, я озвучил свое видение того, что Армения должна быть высокотехнологичной, индустриальной страной, которая должна иметь ориентированную на экспорт экономику», - отметил премьер-министр и представил результаты 2019 года:

Обрабатывающая промышленность выросла на 12%, с долей в 12,1% в структуре ВВП стала ведущей отраслью экономики. К сведению: горнорудная промышленность в этот показатель не входит, речь идет только об обрабатывающей промышленности

Экспорт товаров и услуг из Армении по итогам 2019 года вырос на 10,3%. При этом экспорт среднетехнологичных товаров увеличился на 26,9%, а экспорт высокотехнологичных товаров – на 13,5%

Туризм, который также считается экспортом, поскольку им пользуются иностранные граждане, вырос на 14,7%, и в качестве результата самой быстрорастущей отраслью экономики была сфера услуг по проживанию и общественному питанию – с ростом по сравнению с 2018 годом на 27,2%.