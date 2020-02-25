Внешнеторговый оборот Армении в январе 2020 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического комитета Республики Армения.

Внешнеторговый оборот в январе составил 479 млн долларов. Экспорт в январе составил 173,8 млн долларов, что на 20,4% больше аналогичного периода прошлого года. Импорт также вырос на 2,2%. Общий объем импорта составил 305,2 млн долларов.