Внешнеторговый оборот Армении в январе 2020 года вырос на 8,2%
17:48, 25 Февраль, 2020
Внешнеторговый оборот Армении в январе 2020 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического комитета Республики Армения.
Внешнеторговый оборот в январе составил 479 млн долларов. Экспорт в январе составил 173,8 млн долларов, что на 20,4% больше аналогичного периода прошлого года. Импорт также вырос на 2,2%. Общий объем импорта составил 305,2 млн долларов.
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