Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе

Американский политик Хиллари Клинтон на пресс-конференции во вторник рассказала, что восхищена тем, как режиссер Нанетт Бурштейн превратила историю ее жизни в захватывающий сериал.

Документальный четырехсерийный фильм "Хиллари" показали накануне в программе Berlinale Special международного Берлинского кинофестиваля. На премьеру приехала героиня картины Хиллари Клинтон, которая во вторник ответила на вопросы журналистов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я впечатлеа тем, как Нанетт собрала весь этот материал и превратила его в захватывающий фильм. Он рассказывает не только о моей жизни, он рассказывает о нашей политике, обо всех тех вызовах, с которыми сталкивается каждый человек. Я благодарна за эту работу. Это моя жизнь, и я рада, что она была запечатлена таким впечатляющим и трогательным образом", — сказала Клинтон.

Клинтон отметила, что не спешит подводить итоги своей деятельности и продолжает смотреть в будущее, поскольку многое еще предстоит сделать.