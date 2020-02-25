Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем парламента Молдовы

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит г-жи Гречани в Армению, отметив, что в последнее время между двумя странами часто происходят встречи на высшем уровне и взаимные визиты. По словам Никола Пашиняна, это свидетельствует о том, что Армения и Молдова заинтересованы в развитии и расширении двустороннего сотрудничества в различных областях.

“Запланирован мой официальный визит в Молдову. До этого двусторонняя межправительственная комиссия будет работать над повесткой для более эффективной организации визита. Политические отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, и мы должны работать также над стимуляцией экономического сотрудничества”, - отметил премьер-министр, подчеркнув важность проведения бизнес-форумов для продвижения деловых отношений. Никол Пашинян подчеркнул также важность развития армяно-молдавского межпарламентского сотрудничества, которое будет способствовать не только политическим, но и гуманитарным и культурным связям.

Зинаида Гречани поблагодарила за теплый прием и отметила, что ее страна заинтересована в придании нового импульса сотрудничеству с Арменией не только в политической, но и в экономической сфере. Председатель парламента коснулась происходящих в экономике и законодательной сфере Молдовы изменений, и поблагодарила правительство Армении за готовность поделиться опытом реформ в сфере юстиции.

Члены парламентской делегации посчитали воодушевляющими происходящие в Армении перемены и последовательные шаги, предпринятые правительством Армении для продвижения реформ.

В ходе встречи собеседники коснулись также других вопросов армяно-молдавских отношений.