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Власти Хорватии сообщили о первом случае нового коронавируса в стране

Власти Хорватии сообщили о первом случае нового коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом на территории республики. Об этом сообщает во вторник национальная газета Jutarnji list.

"Речь идет о молодом человеке. Болезнь протекает легко. В настоящее время он чувствует себя хорошо", - заявил Пленкович,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации издания, заразившийся находится в больнице.

Как уточнил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош, пациенту от 19 до 21 года, в феврале он посещал Милан. По словам Бероша, власти Хорватии планируют поместить в карантин всех лиц, которые находились в непосредственном контакте с мужчиной. Ожидаются результаты анализов еще девяти человек, недавно прибывших из Италии.

 

 


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БелТА


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