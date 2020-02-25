Совет ЕС утвердил мандат на ведение переговоров c Великобританией о будущих отношениях

Совет ЕС по общим вопросам утвердил мандат Еврокомиссии на переговорах о будущих отношениях с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"Совет утвердил мандат на ведение переговоров с Великобританией о будущих отношениях, направленный на построение широкого, всеобъемлющего и сбалансированного партнерства", - говорится в документе.

Еврокомиссия ранее уже сообщала, что второй этап переговоров с Великобританией также будет поручен Мишелю Барнье, который вел первый этап переговоров об условиях выхода этой страны из ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Великобритания официально покинула ЕС с 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в ходе которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Великобритания также продолжает платить свой взнос в бюджет сообщества, однако ее представители более не принимают участия в процессе принятия решений в Евросоюзе. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли.