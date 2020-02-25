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При поддержке Конверс Банка состоялся первый студенческий турнир Химиков

При поддержке Конверс Банка состоялся первый студенческий турнир Химиков

Были подведены итоги студенческого турнира Химиков.  Победителем турнира была признана сборная PR команда Ереванского государственного университета и медицинского государственного университета имени Мхитара Гераци.

Турнир был проведен по инициативе образовательного фонда «Айб». Главным спонсором является Конверс Банк.

“Цель студенческого турнира– увеличить интерес молодёжи к Химии и привнести свой вклад в развитии этой отрасли науки в нашей стране и содействовать привлечению новых специалистов в самых разных областях . Новый турнир – это логическое продолжение общеармянского турнира молодых Химиков, который уже 10 лет успешно проводится Фондом, и нацелен на укрепление связи как с наукой, так и  с рядом областей экономики в нашей стране ” ,- сказал исполнительный директор образовательного центра “Айб” Сона Кошецян. 

Директор по развитию Бизнеса Конверс Банк Артур Наапетян в свою очередь отметил, что в рамках программы корпоративной социальной ответственности и сотрудничества с образовательным центром “Айб” , банк уже третий год непрерывно является главным спонсором турнира по химии.

“В прошлых годах мы выступали  генеральным спонсором  общеармянского турнира молодых химиков ,  поддерживая также участие сборной Армении в международном турнире молодых химиков в 2019 году. Я уверен, что студенческие турниры химиков станут одним из самых долгожданных образовательных инициатив, способствуя не только росту интереса к химии среди студентов, но и станет своеобразным мостом между ними и потенциальными работодателями” – отметил он в своём слове .

Отметим что в Армении студенческий турнир химиков проводился впервые, в нём участвовали команды из различных вузов , специализирующиеся в области  химии.

 


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