При поддержке Конверс Банка состоялся первый студенческий турнир Химиков

Были подведены итоги студенческого турнира Химиков. Победителем турнира была признана сборная PR команда Ереванского государственного университета и медицинского государственного университета имени Мхитара Гераци.

Турнир был проведен по инициативе образовательного фонда «Айб». Главным спонсором является Конверс Банк.

“Цель студенческого турнира– увеличить интерес молодёжи к Химии и привнести свой вклад в развитии этой отрасли науки в нашей стране и содействовать привлечению новых специалистов в самых разных областях . Новый турнир – это логическое продолжение общеармянского турнира молодых Химиков, который уже 10 лет успешно проводится Фондом, и нацелен на укрепление связи как с наукой, так и с рядом областей экономики в нашей стране ” ,- сказал исполнительный директор образовательного центра “Айб” Сона Кошецян.

Директор по развитию Бизнеса Конверс Банк Артур Наапетян в свою очередь отметил, что в рамках программы корпоративной социальной ответственности и сотрудничества с образовательным центром “Айб” , банк уже третий год непрерывно является главным спонсором турнира по химии.

“В прошлых годах мы выступали генеральным спонсором общеармянского турнира молодых химиков , поддерживая также участие сборной Армении в международном турнире молодых химиков в 2019 году. Я уверен, что студенческие турниры химиков станут одним из самых долгожданных образовательных инициатив, способствуя не только росту интереса к химии среди студентов, но и станет своеобразным мостом между ними и потенциальными работодателями” – отметил он в своём слове .

Отметим что в Армении студенческий турнир химиков проводился впервые, в нём участвовали команды из различных вузов , специализирующиеся в области химии.