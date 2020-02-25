Начальник главного военного следственного управления Армении с рабочим визитом выехал в области

Заместитель председателя Следственного комитета Армении, начальник лавного военного следственного управления Артак Кркяшарян с рабочим визитом выехал в Сюникскую и Вайоц Дзорскую области с целью подведения итогов работ, проделанных в течение 2019 года девятым и восьмым гарнизонными следственными отделами главного военного следственного управления. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В подведении итогов приняли участие также командный состав соответствующих армейских корпусов МО РА, представители военной контрразведки СНБ Армении и военной полиции МО Армении.

В ходе подведения итогов начальники гарнизонных следственных отделов представили работу, проделанную следственными отделами в 2019 году, структуру и развитие преступлений в данных воинских частях.

Были подняты существующие в войсках проблемы и намечены пути их решения. Была отмечена важность роли органа предварительного следствия в деле предотвращения преступлений, в частности, при рассмотрении ходатайств, предъявляемых в направлении причин и условий, порождающих преступления, участия следователей, а также занятий, проводимых ими в воинских частях.

В ходе обобщения был обсужден ход возбужденных уголовных дел, по которым для повышения эффективности следствия и более эффективной организации работ А. Кркяшарян дал конкретные поручения.

Начальник главного военного следственного управления Следственного комитета Армении положительно оценил работу гарнизонных следственных отделов, в то же время подчеркнув, что не надо довольствоваться достигнутым и ежедневной работой повышать уровень доверия общества к органу предварительного следствия.