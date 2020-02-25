В порядке и в срок, установленный Избирательным кодексом Республики Армения, опубликованы списки лиц, имеющих право на участие в референдуме по изменениям Конституции Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Полиции Армении.

“Списки размещены на избирательных участках. Они также опубликованы на официальном сайте Полицией Республики Армения www.police.am с возможностью скачивания.

При выявлении неточностей при ознакомлении со списками граждан, имеющих право на участие в референдуме (в том числе не относящихся к лицу заявителя) для их устранения можно обратиться в уполномоченный орган-территориальную паспортную службу или паспортно-визовое управление полиции до 26.03.2020 г.

С целью уточнения списков, принятия сообщений о неточностях с 25 февраля 2020 года в паспортно-визовом управлении Полиции Армении действует горячая линия по номеру:

011-37-02-36.