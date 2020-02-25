Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Артак Дашян из “Урарту” перешел в зарубежный клуб

Артак Дашян из “Урарту” перешел в зарубежный клуб

Полузащитник “Урарту” Артак Дашян продолжит карьеру за рубежом. В ближайшие дни станет известен новый клуб 30-летнего полузащитника.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Артак Дашян - воспитанник “Урарту”, выступал за ряд армянских и зарубежных клубов. Он вернулся в родную команду прошлым летом. В текущем чемпионате 30-летний полузащитник провел 3 матча.

“Хочу поблагодарить весь коллектив “Урарту” за это время, проведенное вместе. “Урарту” для меня больше, чем просто клуб, я как футболист, сформировался и состоялся именно здесь. Сейчас в моей карьере начинается новый этап. Меня ждут новые вызовы, я должен все сделать, чтобы выступать с честью”, - сказал футболист.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации