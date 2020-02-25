Члены правления СДЕ и ОО “Фидаины” в день 155-летия зоравара Андраника посетили Ераблур

Правление Союза добровольцев “Еркрапа” и ОО “Фидаины” в день 155-летия полководца Андраника Озаняна посетили воинский пантеон Ераблур.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами председатель Союза добровольцев “Еркрапа” Сасун Микаелян сказал, что полководец Андраник играл большую роль в движении Фидаи.

“Полководец Андраник в начале века сыграл большую роль, он многих людей спас от гибели. Вы знаете, он отовсюду собирал детей, и привозил их в Армению. Я думаю, что СДЕ является наследником полководца Андраника и Спарапета Вазгена Саркисяна. В конце века в лице спарапета Вазгена Саркисяна нашелся один человек, который сумел сплотить отряды. Не имея регулярной армии, благодаря им, вместе с фидаинским движением и ополченцами мы смогли спасти наш народ Арцаха и освободить эти территории”, - отметил Микаелян.

Племянник полководца Левон Озанян сказал, что он гордится тем, что является потомком Андраника Озаняна.

“Я очень рад, что в день рождения полководца в Ераблур приходит столько людей. Уверен, что люди из поколения в поколение будут приходить на его могилу, вспоминать и гордиться им”, - подчеркнул Левон Озанян.

Председатель общественной организации “Фидаины” Сейран Чилингарян подчеркнул, что он всех потомков призывает жить как Андраник, жить по-армянски.

“Наши ребята освободили землю, но оставили это немного незавершенным, мы призываем потомков продолжить наше незавершенное дело. Мы должны отмечать этот праздник в Гандзаке, на Масисе, в Карсе, Ване, Муше, Сасуне...”, - сказал Чилингарян.

Присутствующие возложили цветы и венки к могилам полководца Андраника, спарапета Вазгена Саркисяна и ребят, погибших в Апрельской четырехдневной войне.

После посещения пантеона члены ОО “Фидаины” посетили музей фидаинского движения “Зоравар Андраник”.

Меценат Армен Георгенн подарил музею “Зоравар Андраник” найденный во Франции и привезенный в Армению портрет полководца Андраника, который был сделан около 100 лет назад.