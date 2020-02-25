В Арагацотне будут задействованы солнечные станции

В Арагацотнской области в ближайшее время будет реализована крупная программа.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс губернатор Арагацотна Давид Геворгян отметил, что будут задействованы солнечные станции общей мощностью 400 мг вт.

“Программа будет состоять из двух частей с запуском станций мощностью по 200 мг вт. Они будут в Талинском регионе. Работы находятся на активной стадии, и мы надеемся, что в конце этого года состоится международный конкурс с первым компонентом мощностью мг вт. Уверенными шагами мы переходим на возобновляемую энергию”, - сказал Давид Геворгян.

Говоря о других инвестиционных программах, губернатор отметил, что они в области выделили 20 средних и крупных бизнес-программ. По его словам, они с потенциальными инвесторами общаются в ежедневном режиме.

“По выделенным программам будет создано около 500 новых рабочих мест, инвестиции составят более 100 млн. Сферы разные: производство лекарств, тепличное хозяйство, виноделие. Мы надеемся, что работы начнутся уже весной. Винодельческие компании области увеличивают объемы производства, делают новые инвестиции”, - сказал он. По словам губернатора, районы Сасуник, Ошакан продолжают оставаться привлекательными для виноделов. В области есть предприниматели, которые планируют начать производство асфальта.