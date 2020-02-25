Премьер-министр письмо репатриированной женщины, переадресовал чиновникам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил письмо от репатриированной из Канады женщины, которая при получении паспорта, покупки дома, окончательного утверждения в Армении сталкивалась с проблемами и в государственных и в других звеньях. Премьер-министр адресовал письмо соответствующим чиновникам, чтобы понять, что же происходит и заняться решением проблемы. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром я получил письмо от Марии Ганагунян, представляемое ниже. После прочтения письма я сначала позвонил автору, поблагодарил за это письм, получил разрешение опубликовать его на своей странице в Facebook, затем переадресовал письмо ряду чиновников со следующим приложением:

“Господа, пожалуйста, прочитайте это письмо, чтобы понять, какие позорные вещи происходят в нашей стране.

Вице-Премьеру Мгеру Григоряну. Из письма быстро вывести те процедурные проблемы, которые нуждаются в нормативном регулировании, и начать процесс регулирования.

ИО начальника полиции Арману Саркисяну. Начать служебное расследование паспортно-визового управления позорно плохой работы, описанной в случае. Наказать всех виновных как минимум в виде увольнения. Связаться с автором письма, взять подробные объяснения о трудностях в паспортно-визовом управлении, узнать имена плохих работников и уволить их.

Министру юстиции Рустаму Бадасяну. Назначить служебное расследование в связи с деятельностью упомянутого отдела ЗАГС и уволить этих сотрудников.

Главному уполномоченному по делам диаспоры Заре Синаняну. Проводить беседы с репатриантами, выявлять имеющиеся у них трудности, проблемы, составлять соответствующую повестку и передавать эту повестку вице-премьеру Мгеру Мгеру Григоряну, который должен руководить процессом решения этих вопросов.

Руководителю аппарата премьер-министра Эдуарду Агаджаняну. Следить за ходом выполнения данного поручения”, - написал премьер-министр.

Пашинян представил письмо Марии Ганагунян полностью.

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