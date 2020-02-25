Арагацотнская область фиксирует прогрессивные темпы сбора собственных доходов

Для Арагацотнской области 2019 год был годом революционных успехов.

На пресс-конференции в зале Арменпресс губернатор Арагацотна Давид Геворгян отметил, что они зафиксировали ощутимый результат в процессе сбора собственных доходов.

“На протяжении многих лет Арагацотнская область в списке областей Армении по сбору налогов была на последних позициях. В 2018 году сбор собственных доходов составил всего 88,3%. То есть было собрано на 172 млн драмов меньше. В 2019 году в этом направлении у нас был беспрецедентный показатель. По росту собственных доходов область стала первой в республике, зафиксировав рост примерно на 12,5%. Мы перевыполнили план, связанный со сбором, рост составил 5,4%. Мы не только закрыли дефицит 2018 года, но и зафиксировали рост”, - сказал губернатор.

Давид Геворгян отметил, что процесс сбора налогов напрямую влияет на субвенциальные программы. В этом вопросе также наблюдается активность. Если в 2018 году в субвенциальных программах приняли участие 17 общин, в 2019 году - 32 общины, то в 2020 году 41 община уже подали заявки. В этом году было представлено 105 программ, что вдвое больше по сравнению с 2018 годом. В общей сложности по субвенциальным программам в области будут осуществлены работы на сумму 3.9 млрд драмов. Они связаны с ремонтом дорог, строительством детских садов, освещением улиц и с другими вопросами.

2019 год для Арагацотнской области выделился также и процессом обеспечения жильем семей, пострадавших от землетрясения 1988 года. В связи с обязательствами со стороны государства в области проживает 30 семей, 15 из которых в прошлом году получили свидетельства о покупке квартиры. Остальные 7 в этом году получат такие же сертификаты. Еще 8 семьям будет предоставлено финансовое содействие. Получится, что государство в этом плане выполнит свое обязательство полностью.