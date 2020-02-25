В Баку госпитализировали четырех иранцев с подозрением на коронавирус

Четверо граждан Иранагоспитализированы с подозрением на коронавирус в Баку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

"Согласно полученной из клинического медицинского центра в Баку, четверо граждан Ирана размещены в инфекционное отделение клиники с подозрением на коронавирус. Молодые люди в возрасте 19-21 года прибыли в Баку несколько дней назад. Они обратились в клинику из-за температуры, превышающей норму", - говорится в пресс-релизе.