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История дружбы больных щенка и голубя тронула пользователей Сети – видео

История дружбы больных щенка и голубя тронула пользователей Сети – видео

Частично парализованный песик и неспособный летать голубь нашли друг друга и не расстаются ни на минуту, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Маленького щеночка чихуахуа зовут Ланди и у него не двигаются задние лапы из-за поврежденного спинного мозга. Его привел в фонд помощи животным с врожденными отклонениями заводчик собак. Голубь по имени Герман был там едва ли не с самого рождения – он не может летать.

Удивительно, что их дружба – это абсолютная случайность. Сотрудница центра случайно положила птицу к спящему щенку. И после этого оторвать их друг от друга было невозможно. Фотографии и видео животных мигом разлетелись по Сети и набрали миллионы просмотров в считанные дни.


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