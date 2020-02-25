Эрик Григорян принял посла Японии в Армении

Министр окружающей среды Эрик Григорян сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

В ходе встречи были обсуждены возможности применения “инновационного механизма климатического финансирования”, разработанного Министерством окружающей среды Республики Армения при содействии Всемирного банка с целью содействия выполнению обязательств, принятых в рамках рамочной конвенции ООН “Об изменении климата”, а также дальнейшего сотрудничества в его рамках.

На встрече министр Григорян, в частности, отметил: “Посредством внедрения разработанного Арменией инновационного финансового механизма развитые страны с могут содействовать развивающимся странам, одновременно выполняя свои обязательства в рамках Парижского соглашения. Этот механизм может быть применен и для сотрудничества между другими развивающимися и развитыми странами, снижая внешний долг развивающихся стран, направляя эти средства на смягчение негативных последствий изменения климата и повышение адаптации”.

Министр Григорян также отметил, что относительно механизма ведутся переговоры с рядом других стран, в том числе и с Францией. Механизм был также представлен и Российской Федерации и Германии. Посол Ямада подчеркнул важность широкомасштабных работ по борьбе с изменением климата. Посол выразил готовность изучить переданный министерством документ и в дальнейшем продолжить обсуждения.

Стороны говорили также о проблемах озера Севан, японском опыте в этой сфере и возможностях поделиться им с армянской стороной. Посол Ямада предложил рассмотреть возможности сотрудничества с японскими специалистами и японскими фондами и передать данные о Фонде “Экологический комитет международных озер”. Японская сторона готова сотрудничать и в рамках решения проблем озера Севан.

В конце встречи министр окружающей среды Эрик Григорян подарил послу Ямаде книгу “Матенадаран, скрытое сокровище", в которой собраны лучшие образцы армянских рукописей. Министр Григорян рассказал послу историю насекомого Вордан Кармир и о заказнике “Вордан Кармир” Министерства окружающей среды.