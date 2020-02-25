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СМИ: в Китае женщине подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

СМИ: в Китае женщине подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

Китайские врачи подтвердили женщине диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом, лишь на девятый раз взятия анализа нуклеиновой кислоты в крови, или секвенирования (получения генной информации). Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета "Жэньминь жибао".

По ее данным, 56-летняя китаянка по фамилии Тан проживает в уезде Аньюэ юго-западной китайской провинции Сычуань. Долгое время она работала посудомойщицей в одном из отелей соседнего с провинцией города центрального подчинения Чунцин. Некоторое время назад у одного из сотрудников гостиницы был обнаружен коронавирус, в результате чего 2 февраля женщина была помещена на карантин.

В период с 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали анализ на нуклеиновую кислоту, однако все они были отрицательные. 24 февраля, основываясь на клинических симптомах и результатах очередного теста, врачи все-таки подтвердили диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

 

 


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