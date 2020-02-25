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В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек

В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

"К сегодняшнему дню мы точно имеем 95 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Таким образом с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на 3.

 

 


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БелТА


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