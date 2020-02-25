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Михаил Мишустин торговым представителем России в Армении назначил Анну Донченко

Михаил Мишустин торговым представителем России в Армении назначил Анну Донченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил торговем представителем РФ в Армении Анну Донченко. Арменпресс сообщает, что соответствующий документ 25 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.


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