Сербский теннисист Новак Джокович на турнире в Дубае стартовал с победы.

Как передает Арменпресс, на турнире серии 500 ATP в Дубае соперником Джоковича был тунисец Малек Жазири. Сербский теннисист победил в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Джокович встретится с Филиппом Кольшрайбером, теннисистом из Германии.

Турнир серии ATP 500 в Дубае завершится 29-го февраля.