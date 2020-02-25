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Новак Джокович на турнире в Дубае стартовал с победы

Новак Джокович на турнире в Дубае стартовал с победы

Сербский теннисист Новак Джокович на турнире в Дубае стартовал с победы.

Как передает Арменпресс, на турнире серии 500 ATP в Дубае соперником Джоковича был тунисец Малек Жазири. Сербский теннисист победил в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Джокович встретится с Филиппом Кольшрайбером, теннисистом из Германии.

Турнир серии ATP 500 в Дубае завершится 29-го февраля.


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