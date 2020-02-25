Вступило в силу решение о временном ограничении сообщения с Ираном

Вступило в силу решение правительства Армении о временном ограничении сообщения с Исламской Республикой Иран. Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе здравоохранения и труда Армении.

Согласно этому решению, наземное и воздушное сообщение с Исламской Республикой Иран ограничено на две недели, за исключением некоторых случаев:

1) В случае сухопутного сообщения

а. Въезд в Республику Армения транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки из Исламской Республики Иран. При этом допускается въезд лишь водителя транспортного средства и одного заменяющего водителя.

б. Возвращение граждан Исламской Республики Иран из Республики Армения в Исламскую Республику Иран

г. Возвращение граждан Республики Армения из Исламской Республики Иран в Республику Армения

д. Въезд официальных лиц и сопровождающих их лиц, являющихся гражданами Исламской Республики Иран, прибывающих в Республику Армения из Исламской Республики Иран с официальным визитом

е. Въезд и выезд сотрудников дипломатических представительств и членов их семей в Исламской Республике Иран и Республике Армения.

2) В случае воздушного сообщения - въезд (выезд) лиц, предусмотренным подпунктами “б” и “д” пункта 1 настоящего решения.

Подозрительных симптомов на пограничном медико-санитарном пункте ИОЗТ в Мегри по сей день не зафиксировано.