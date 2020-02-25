Начало года - на высокой экономической ноте: экономическая активность в январе выросла на 8,9%

Экономическая активность в Армении в январе 2020 года выросла на 8,9%.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Год начинаем с высокой экономической ноты. В январе 2020 года были зафиксированы следующие показатели: рост экономической активности - 8,9%, рост промышленности - 13,4%, рост строительства - 7,7%, рост оборота торговли - 10,3%, рост услуг - 13,2%, рост производства энергии - 18,7%, рост экспорта - 20,4%”, - написал Пашинян.

В январе инфляция составила всего 0,2%, рост зарплаты - 5,9%. “Короче говоря, мы начали блестящий экономический год”, - заключил премьер.