Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его ранее в сексуальных домогательствах, за боль, которую им причинил. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Europa Press со ссылкой на заявление тенора.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - отметил певец. Он также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения, озвученные в последние месяцы.

В августе прошлого года американское агентство Associated Pressутверждало, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать.

В сентябре AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них - американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Сам 79-летний Доминго изначально подчеркивал, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". По его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.