Омбудсмен одной из главных задач считает гарантирование внешней и внутренней независимости судов

По мнению омбудсмена Армана Татояна, одной из приоритетных задач судов является гарантирование их внешней и внутренней независимости.

Как передает Арменпресс, об этом Татоян сказал 25 февраля в Национальном собрании при обсуждении вопросов о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения К-428-20.12.2019 ПИ-011/0 и в пакет смежных проектов законов.

“Сегодня одной из приоритетных задач судов является гарантирование как внешней, так и внутренней независимости. Доверие к суду очень низко из-за отсутствия независимости и коррупционных проявлений. Жалобы, адресованные омбудсмену, свидетельствуют о том, что бывают случаи, когда некоторые судьи своим поведением вредят авторитету всей судебной системы”, - сказал Татоян.

Омбудсмен также отметил, что в судебной системе мало судей, которые добросовестно выполняют свою миссию. Арман Татоян коснулся также и нарушений прав человека в судебной системе.

Автор проекта закона О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения – правительство Армении.