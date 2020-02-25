В Лос-Анджелесе простились с Коби и Джианной Брайант

Мировой спорт, американское общество 24 февраля в Лос-Анджелесе прощалось с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной Брайант.

Как передает Арменпресс, в прощальном вечере, состоявшемся в спорткомплексе “Лос-Анджелес Лейкерс”, приняли участие известные спортсмены, актеры, общественные деятели и другие лица, которые вспоминали пройденный Брайантом путь, вспоминали о его вкладе в спорт и еще раз подтвердили, что на пути исполнения мечты людей ведет только прилежная работа, что всегда говорил 24-й номер “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант.

Супруга Брайанта Ванесса Брайант в своей речи рассказывала семейные истории, рассказывала о человеческих качествах дочери Джианны Брайант и о ее мечтах, которые никогда уже не сбудутся. “Джиана была нашей гордостью и сейчас она моя гордость... Она всегда была особенной”, - сказала Ванесса. Говоря о Коби, она подчеркнула, что они знали друг друга с 17 лет и были лучшими друзьями. “Коби никогда не переставал говорить всем нам, как мы красивы, и как умны наши девочки. Бог знал, что они не смогут остаться друг без друга как на этой земле, так и на небесах. Я знаю, что они покоятся с миром, пока однажды мы вновь встретимся друг с другом”, - сказала она.

На прощальном вечере, который длился около трех часов, своего партнера вспоминали Шакил О'Нил и легенда баскетбола Майкл Джордан.

Легендарный баскетболист NBA Коби Брайант скончался 26 января при крушении вертолета. В вертолете вместе с Брайантом находилась его 13-летняя дочь. Коби Брайанту был 41 год, карьеру профессионального баскетболиста он завершил в 2016 году. Он в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” пять раз становился чемпионом НБА, в 2008 году был признан самым дорогим баскетболистом NBA. В составе сборной США он дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

В истории NBA он с 33 643 очками был самым результативным баскетболистом среди баскетболистов всех времен. В 2018 году Коби Брайант получил премию “Оскар” за лучший короткометражный анимационный фильм.