СМИ: в Нью-Дели в ходе столкновений из-за закона о гражданстве погибли семь человек

Число погибших за последние сутки в ходе массовых беспорядков и столкновений на северо-востоке Нью-Дели, происходящих на фоне вступления в силу поправок в закон о гражданстве, выросло до семи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник информационное агентство PTI со ссылкой на источник в городской полиции.

Ранее телеканал NDTV информировал о пяти убитых. Среди погибших - старший констебль полиции. Еще более 50 человек получили ранения и травмы.

В охваченные беспорядками северо-восточные районы Нью-Дели перебрасываются подразделения военизированной полиции, власти запретили там все массовые мероприятия и собрания, закрыты школы и другие учебные заведения. Не работает на вход и выход ряд станций метро.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят по всей стране выступления протеста, которые нередко перерастают в беспорядки.