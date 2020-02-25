Эксперты Всемирного банка готовы содействовать становлению Центра содействия инвестициям

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с представителями Международной финансовой корпорации (МФК) Группы Всемирного банка. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Эксперты МФК Уилем Доу и Роберт Уайт сообщили министру экономики Армении о готовности структуры содействовать подготовке инвестиционного форума ЕС-Армения, который состоится в сентябре текущего года.

Министр отметил, что очень важно должным образом подготовиться к форуму, разработав четкое целевое содержание для конкретной аудитории. Эксперты отметили, что в работе форума они могут применить лучший международный опыт привлечения инвестиций в подобные мероприятия.

В ходе встречи были обсуждены также и вопросы, касающиеся становления институциональной системы Центра содействия инвестициям. Специалисты МФК предложили свое содействие и в вопросе внедрения международного опыта. Стороны отметили важность объединения усилий, чтобы сделать структуру более эффективной и пользующейся высоким доверием и спросом среди инвесторов.

В ближайшие дни миссия продолжит работу с руководством Центра содействия инвестициям, чтобы наметить дальнейшие действия.