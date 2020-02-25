Госучреждениям в Японии приказано переводить служащих на работу на дому

Правительство Японии дало указание всем министерствам и государственным учреждениям перевести максимальное число сотрудников на работу на дому и гибко изменить время их прибытия в офисе, чтобы не создавать условий для заражения новым коронавирусом на транспорте. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"По возможности, - сказал он, - мы переведем максимальное количество госслужащих на такой режим работы, чтобы предельно снизить количество людей в метро и электричках. Крайне важно сдерживать возникновение эпидемии и принимать новые меры против расширения числа заразившихся".

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма на отдельной пресс-конференции в Токио сообщил, что с такой же просьбой правительство обратилось и к ассоциациям частного бизнеса.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. 691 из них - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.