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Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным "в худшем случае" 5 марта

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным "в худшем случае" 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "лицом к лицу" 5 марта в ходе четырехстороннего саммита по Сирии. Как передает Арменпресс, об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

"В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу", - сказал он.

Он также заявил, что руководство Турции ожидает прибытия в среду в республику российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе.

"Делегация из России приезжает завтра", - указал он.

 

 


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