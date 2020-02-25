Армен Саркисян направил поздравительное послание эмиру и наследному принцу Государства Кувейт
По случаю национального праздника Государства Кувейт президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание эмиру Государства Кувейт Шейху Сабаху Аль Ахмад аль Джаберу Аль Сабаху. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент в своем послании отметил, что существующий между двумя странами диалог высокого уровня и дружественные отношения являются основой для реализации взаимовыгодных программ в различных сферах.
Президент выразил уверенность, что сформировавшемуся между Арменией и Кувейтом сотрудничеству на благо двух народов двусторонними усилиями возможно будет придать новый импульс.
Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание также и наследному принцу Государства Кувейт Шейху Науафу Аль Ахмаду Аль Джаберу Аль Сабаху.
Президент отметил, что существующие между двумя странами дружественные отношения и сотрудничество продолжат развиваться и углубляться на благо двух народов.
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