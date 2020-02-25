Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $139 млрд в понедельник из-за значительного снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, это крупнейшие потери для лиц, входящих в данный рейтинг, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по $4,8 млрд каждый, больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд, главы компании Facebook Марка Цукерберга - на $3,48 млрд, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $2,7 млрд.

Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.