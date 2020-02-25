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В Генпрокуратуре Армении для изучения сообщений граждан создана рабочая группа

В Генпрокуратуре Армении для изучения сообщений граждан создана рабочая группа

С целью регистрации, изучения сообщений граждан, поступивших в Генеральную прокуратуру Армении, о возможных избирательных правонарушениях в ходе подготовки и проведения референдума по конституционным реформам, который должен состояться 5 апреля 2020 г., а также с целью повышения эффективности прокурорского надзора приказом Генерального прокурора Армении от 24 февраля создана рабочая группа. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Рабочая группа будет изучать сообщения о возможных избирательных правонарушениях в ходе подготовки и проведения референдума по конституционным реформам, оказывать практическое содействие структурным подразделениям и прокурорам прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за законностью предварительного следствия по возбужденным уголовным делам.

Приказом Генерального прокурора Армении, в рамках оперативного предоставления необходимой информации о нарушениях и инициированных ими уголовно-процессуальных процессах, рабочей группе поручено тесно сотрудничать с ЦИК РА, СМИ, освещающими ход референдума, осуществляющими наблюдательскую миссию и другими заинтересованными организациями. Также будет организовано оперативное освещение результатов обсуждения и принятых решений.

Перед структурными подразделениями и прокурорами прокуратуры поставлена задача обсуждать сообщения о возможных избирательных правонарушениях и давать ход им в кратчайшие сроки.

Процесс будет находиться под непосредственным контролем генпрокурора Армении.


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