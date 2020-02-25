Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес Эдмона Марукяна

По факту угроз в адрес главы фракции НС “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна полиция возбудила уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 137 УК Армении.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Вышеупомянутая статья касается угрозы убийства, причинения тяжкого вреда здоровью или уничтожения имущества в крупном размере, если была реальная угроза реализации этой угрозы.

11 февраля на пресс-конференции в Национальном собрании Эдмон Марукян заявил об угрозах в его адрес. Генеральная прокуратура направила письмо Марукяна в Главное управление уголовной полиции.