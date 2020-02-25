Портфель ипотечных кредитов в 2019 году вырос почти на 40%:  наблюдается увеличение спроса

В Армении наблюдается большой рост объемов предоставленных ипотечных кредитов, по состоянию на конец прошлого года остаток портфеля ипотечных кредитов вырос почти на 40% по сравнению с 2018 годом. «Арменпресс» беседовал с начальником управления стабильности и развития финансовой системы Центрального банка Армении Андраником Григоряном.

“У нас довольно большой рост ипотечных кредитов. В конце 2019 года остаток портфеля ипотечных кредитов вырос почти на 40% по сравнению с прошлым годом. На это повлияли несколько факторов: возврат подоходного налога на приобретение квартир в новостройках, государственные целевые программы, например субсидируемая государством программа “Доступное жилье молодым семьям”, программы, осуществляемые национальной ипотечной компанией, которые реализуются именно на рыночных условиях, и ипотечные кредиты, предоставляемые собственными ресурсами банков. Все они возымели свое влияние, и за это время наблюдался большой рост спроса. Именно это и привело к подобному росту ипотечных кредитов”, - представил Григорян.

Объем кредитов по программе “Доступное жилье молодым семьям” почти удвоился. Это уже довольно большое влияние на увеличение общего объема. То же самое касается обычных ипотечных кредитов, часть которых рефинансируется национальной ипотечной компанией.

Говоря о процентных ставках по ипотечным кредитам, Григорян отметил, что средняя процентная ставка по ипотечному кредиту близка к 10 - 10.5%, и она постепенно уменьшается. Он заверил, что в регионе, в странах бывшего Советского Союза трудно будет найти ипотечные кредиты, которые будут доступны в местной валюте по таким процентным ставкам, если они не субсидируются государством.

Иногда ипотечные кредиты в Армении сравниваются с ипотечными кредитами в долларах в США. Григорян подчеркнул, что неправильно делать такое сопоставление. “Хотя у нас есть кредиты, предоставляемые в драмах, которые имеют почти ту же процентную ставку, что и предоставляемые в долларах, в том случае, когда разница между драмом и долларом должна быть в 5 - 6%, исходя чисто из рынка”, - сказал он.

Григорян сообщил, что во многих случаях ипотечные кредиты в регионах, особенно для молодых семей, доступны даже по ставке 3 - 3.5%. У нас процентная ставка по ипотечному кредиту составляет 10-10.5%, в то время как процентная ставка по вкладу колеблется в пределах 9.5-10%. То есть банк будет брать за 10%, и продавать также за 10%, банк - всего лишь посредник. Говоря о любой финансовой услуге, мы должны признать, что банк является посредником. Он всего лишь несет расходы на посредничество, которые не превышают 3-3.5 %. В случае ипотеки этот показатель колеблется даже в пределах 0 - 1%”, - заключил Григорян.

Анна Григорян