Армянские шахматисты продолжают выступления на турнире “Aerflot open 2020”, проходящем в Москве.

Как передает «Арменпресс», в подгруппе “А” свои партии завершили ничьей Мануел Петросян, Габриел Саргсян, Шант Саркисян, Айк Мартиросян потерпел поражение. Сейчас Мануэл Петросян имеет 4,5 очка и отстает от лидера на пол-очка.

В 6-м туре группы победу одержал только Овик Айрапетян. Очко поделили Тигран Арутюнян, Анна Саркисян, Элина Даниелян и Лилит Мкртчян. Тигран Арутюнян и Овик Айрапетян лидируют с 5 очками.

“Aeroflot оpen 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.