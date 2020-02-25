Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 508 новых заболевших. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.
В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека - в провинции Шаньдун, один - в провинции Гуандун.
С декабря в Хубэе зафиксировано 2,563 тыс. случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47,6 тыс. человек, состояние более 9,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 27,3 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
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