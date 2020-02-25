На территории Армении есть закрытые автодороги: в северных районах ожидается метель

На территории Армении по состоянию на 08:50 часов 25 февраля есть закрытые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время. Перевал Варденяц из-за метели закрыт для всех видов автомобилей. В Ширакской области осадки в виде снега, в Гюмри и в Ашоцке - метель. На автодороге Ланджик-Мастара местами гололед. 25-го февраля в северных районах ожидается метель, особенно в горных районах, и осадки в виде снега и дождя со снегом.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.