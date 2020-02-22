Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в субботу по телефону с коллегой из Турции Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс об этом сообщили журналистам в Минобороны России. По данным ведомства, беседа министров состоялась около 14:00 мск, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. "В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации", - сказали в Минобороны.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов России и Турции. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Идлибу. Ситуация в идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе.

Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу в Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов