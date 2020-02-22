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Без переговоров с Арцахом разрешение карабахской  проблемы невозможно - Никол Пашинян

Без переговоров с Арцахом разрешение карабахской  проблемы невозможно - Никол Пашинян

Республика Арцах является полноправным участником переговорного процесса, и без переговоров с Республикой Арцах невозможно решить карабахскую проблему.

Как  передает Арменпресс, об этом в Степанакерте заявил премьер-министр РА Никол  Пашинян – в ходе совместного заседания Советов безопасности Армении и Арцаха под сопредседательством президента Республики Арцах Бако Саакяна.

«В этой связи я считаю весьма важным, что, по сути,  в нашей совместной работе, формируется (если не сказать – сформировалось) новое содержание переговорного процесса по карабахскому вопросу. И  думаю,   это содержание, во-первых,   более полно представляет интересы Республики Армения и Республики Арцах, и, во-вторых,   является конструктивным с точки зрения создания возможностей для решения проблемы. И в этом отношении я также придаю большое значение дискурсу, обсуждениям, которые состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где тот же контент был воплощен в плоть и кровь, четко сформулирован и мы условно назвали его мюнхенскими принципами», - сказал премьер-министр.

По его словам, одним из краеугольных камней сотрудничества между Арцахом и Республикой Армения является безопасность, потому что Арцах и Армения являются единым пространством безопасности, общей средой безопасности, и здесь повестка дня не может быть отделена и дифференцирована. В связи с этим особую важность приобретают  боеготовность Вооруженных сил Республики Армения и Республики Арцах и морально-психологическая атмосфера в Вооруженных силах.

«В целом  могу констатировать, что правительство Республики Армения недавно,   в частности - в 2019 году, предприняло гранадиозные меры и выделило огромные средства для осуществления значимых и ощутимых изменений в армии - от приобретения вооружений до социальных гарантий для офицеров, рядового персонала и денежного довольствия.   И в результате все мы, естественно, ожидаем, что дисциплина, морально-психологическая атмосфера и отношения в армии будут выведены на совершенно новый уровень, и я считаю, что эта проблема действительно решаема», - сказал премьер РА Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что армия в Республике Армения и Арцахе является абсолютным и бесспорным авторитетом. Другими словами, считает премьер, ни в Республике Армения, ни в Арцахе не может  быть никакого обсуждения на тему армии, потому что в Армении и Арцахе   армия вообще является абсолютной ценностью для армянского народа.

«К сожалению, у нас сложился такой феномен, что авторитет авторитетность службы в армии  все еще уступает репутации армии, и наша практическая задача - приравнять авторитет службы авториту  армии, и сегодня мы, разхумеется,  обязательно обсудим, какие шаги следует предпринять. С точки зрения среды безопасности, я думаю, мы должны записать еще одну такую реальность. Конечно, Вооруженные силы являются основной гарантией и гарантом  нашей безопасности. Но я хочу сказать, что при выполнении этой миссии Арянскую армию никогда не следует оставлять в одиночестве, и функциональное бремя армии следует несколько облегчить. Я считаю, что мы должны наконец заявить, что демократия является одной из важных гарантий, которая должна укреплять и повышать безопасность Республики Армения и Арцаха», - сказал премьер-министр Пашинян.




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БелТА

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