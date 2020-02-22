Британия эвакуировала 32 человека с лайнера Diamond Princess в Японии

Великобритания эвакуировала 32 своих подданных и европейских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама, сообщает британский МИД.

Самолет, на борту которого находились британские и европейские туристы, вылетел из Японии в пятницу вечером и приземлился в Соединенном Королевстве в субботу утром, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

"Великобритания доставила домой 32 британских и европейских граждан с корабля Diamond Princess. Спасибо нашим сотрудникам и врачам на борту, которые сопровождали полет", - написал в Twitter министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек.