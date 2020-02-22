Цифровая повестка, единый пенсионный  рынок — итоги председательства Армении в  ЕАЭС

Армения смогла добиться серьезных результатов в год своего председательства в ЕАЭС.

Об этом на состоявшейся в Арменпресс пресс-конференции заявил доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян, отметив, что ЕАЭС приняла цифровую повестку дня по предложению и инициативе Армении.

«Это серьезный шаг для всех пяти стран. Если высокие технологии в Армении действительно конкурентоспособны и экспортируются в больших объемах, то в большинстве других стран-членов ЕАЭС наблюдается дефицит. В любом случае повестка дня в области цифровизации ведет к развитию высоких технологий, которые необходимы как в России, так и в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане», - сказал экономист.

Следующая инициатива была связана с единым пенсионным рынком. Армения предприняла в этом направлении шаги, которые позволят не только свободное перемещение рабочей силы, но к тому же люди могут быть уверены, что годы их работы будут учтены в любой стране.

«По инициативе Армении были сделаны первые шаги к услугам роуминга. Мы надеемся, что к 2020 году станет реальностью, и услуги роуминга будут бесплатными в зоне ЕАЭС», - добавил Татул Манасерян.

Учитывая проделанную работу и достигнутые успехи, экономист отметил, что все сводится к тому, что, если страна активна и предприимчива, серьезно относится к своим обязанностям и партнерским отношениям, она может прорваться и добиться прогресса. Однако пять лет назад были довольно скептические взгляды на членство Армении.

«Я хотел бы сказать, что наши страны-партнеры приводят в пример для Армению - как страну, которая, будучи более компактной и экономически небольшой, могла в большей степени использовать возможности ЕАЭС, особенно председательство в нем», - заключил экономист.