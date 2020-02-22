В Капане у  17-летней девушки найдены  фальшивые  рублевые  купюры

21 февраля в Сюникское областное управление полиции поступила оперативная информация о том, что жительница Еревана реализовала в городе Капан образец банкноты, похожей на российскую – достоинством в 5000 рублей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции Республики Армения, сотрудники Сюникской областной полиции в сотрудничестве с сотрудниками Капана и Гориса в 19:35 задержаны и доставили в Горисское полицейское управление жительниц Еревана – 17-и и 19-и лет, а также 33-летнего мужчину.

При личном досмотре у 17-летней девушки были обнаружены 13 образцов банкнот по 5000 рублей и 1 - на 2000 рублей, а у мужчины – 3 образца по 5000 рублей. :

Девушка рассказала полиции, что она совершила две покупки в Капане по двум образцам по 5000 рублей. В результате принятых мерх выяснилось, что около 18:00 она расплатилась вышеуказанной купюрой за покупки в магазине на площади Шаумяна в Капане.

От пострадавшего было получено заявление. Принимаются меры по выявлению других жертв.

Обстоятельства выясняются.

Материалы по факту подготавливаются.