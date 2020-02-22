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В Капане у  17-летней девушки найдены  фальшивые  рублевые  купюры

В Капане у  17-летней девушки найдены  фальшивые  рублевые  купюры

21 февраля в Сюникское областное управление полиции поступила  оперативная информация о том, что жительница Еревана реализовала в городе Капан   образец  банкноты, похожей на российскую – достоинством в  5000 рублей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   полиции Республики Армения,  сотрудники Сюникской областной полиции в сотрудничестве  с   сотрудниками Капана и Гориса в 19:35  задержаны и доставили  в Горисское полицейское управление  жительниц Еревана – 17-и и 19-и лет,    а также  33-летнего мужчину.

При личном досмотре у 17-летней девушки были обнаружены 13 образцов банкнот по 5000 рублей и 1 - на 2000 рублей, а у  мужчины – 3 образца по 5000 рублей.  :

Девушка рассказала полиции, что она совершила две покупки в Капане по двум образцам по 5000 рублей. В результате  принятых мерх выяснилось, что около 18:00 она расплатилась вышеуказанной купюрой за покупки в магазине на площади Шаумяна в Капане.

От пострадавшего было получено заявление.  Принимаются меры по выявлению других жертв.

Обстоятельства выясняются.

Материалы по факту подготавливаются.




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БелТА


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