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До 2023 года все отделения полиции Армении будут оснащены видеокамерами

До 2023 года все отделения полиции Армении будут оснащены видеокамерами

К 2023 году планируется установить камеры во всех департаментах, чтобы предотвратить насилие и пытки в армянских полицейских участках.

Как передает Арменпресс, 22 февраля такое мнение высказал заместитель начальника полиции Тигран Есаян в ходе дискуссии «Реформа полиции 2020-2022. Сильные и слабые стороны стратегии».

«По пилотной программе камерами уже оснащены 10 полицейских отделений. Сейчас у нас стоит  проблема внутренних правовых актов. В самом ближайшем будущем этот процесс начнется. Нет никаких финансовых или технических проблем, все 10 из них оснащены большим количеством камер, чем предполагалосьпервоначально», - сказал Есаян.

 




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БелТА


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