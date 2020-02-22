До 2023 года все отделения полиции Армении будут оснащены видеокамерами

К 2023 году планируется установить камеры во всех департаментах, чтобы предотвратить насилие и пытки в армянских полицейских участках.

Как передает Арменпресс, 22 февраля такое мнение высказал заместитель начальника полиции Тигран Есаян в ходе дискуссии «Реформа полиции 2020-2022. Сильные и слабые стороны стратегии».

«По пилотной программе камерами уже оснащены 10 полицейских отделений. Сейчас у нас стоит проблема внутренних правовых актов. В самом ближайшем будущем этот процесс начнется. Нет никаких финансовых или технических проблем, все 10 из них оснащены большим количеством камер, чем предполагалосьпервоначально», - сказал Есаян.