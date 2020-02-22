Для развития сельского хозяйства экономист предлагает внедрение системы зонирования цены на газ

В горных и приграничных районах Армении сельское хозяйство не конкурентоспособно из-за высокой стоимости энергии.

Об этом на состоявшейся в Арменпресс пресс-конференции сказал член Евразийского экспертного клуба, доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян.

«Я предлагаю ввести, особенно связанные с газом, зонированные цены. Это реально поддержит развитие сельского хозяйства в горных и приграничных районах. Это создаст дляпроизводителей равное пространстводеятельности», - сказал Ашот Тавадян.

Доктор экономических наук, профессор, член Евразийского экспертного клуба ТатулМанасерян отметил, что для Армении сельское хозяйство имеет ключевое значение. Он особо отметил введение страхования на местах, отметив, что здесь государство разделяет страховые риски.

«Но чтобы уменьшить спад сектора и продвинуть его вперед, нужна не только страховка. Я считаю очень важным разработку и реализацию, наконец, аграрной политики в Армении. Решающие направления, от продовольственной безопасности до территориального картирования, паспорта и учетконкурентных преимуществ, имеют решающее значение», - сказал Татул Манасерян.

По его словам, в перерабатывающей промышленности есть большой потенциал. Эксперт считает необходимым прежде всего собрать потенциал аграрного сектора и подсекторов, особенно когда есть спрос.

«Много говорится о спросе на нашу сельскохозяйственную продукцию в регионе ЕАЭС, но не меньший спрос есть и на Ближнем Востоке. Я думаю, что если правильные шаги будут должным образом согласованы, мы сможем поднять сельскохозяйственный сектор», - сказал ТатулМанасерян.

Аналитик, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян отметил, что уже не первый год, как в Армении было зарегистрировано снижение объемов сельскохозяйственного производства,. В 2017 году он составлял полпроцента, 1,5 процента в 2018 году и 4 процента в 2019 году. Он подчеркнул необходимость консолидации сообщества экспертов, чтобы проводить исследования и понять, какие конкретные шаги должны быть предприняты, чтобы уменьшить спад в секторе и продвинуть его вперед.