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Тигран Есаян заверяет: в результате реформ кадровой зачистки не будет

Тигран Есаян заверяет: в результате реформ кадровой зачистки не будет

Реформы полиции будут очень плавными.

Как передает Арменпресс, 22 февраля такое мнение высказал заместитель начальника полиции Тигран Есаян в ходе дискуссии «Реформа полиции 2020-2022. Сильные и слабые стороны стратегии».

«Реформы будут очень плавными. Я могу с уверенностью сказать, что в полиции не будет массовых зачисток. Все те, кто будет отвечать новым требованиям благодаря своим профессиональным навыкам, останутся и будут работать, независимо от того, кто они», - подчеркнул Есаян.

Он отметил, что планируется создать новую патрульную службу и, естественно, эта служба потребует новых критериев.

«Что касается тех, кто будет уволен со службы, они будут переведены в различные другие полицейские службы», - заверил Есаян.

 

 




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БелТА


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