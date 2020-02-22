Новая стратегия направлена на улучшение работы полиции

Полиция неизменно приветствовала любую программу реформ. Стратегия реформирования полиции РА и ее План действий на 2020-2022 годы не носят формального характера.

Как передает Арменпресс, 22 февраля такое мнение высказал заместитель начальника полиции Тигран Есаян в ходе дискуссии «Реформа полиции 2020-2022. Сильные и слабые стороны стратегии».

«Полиция подвергалась реформированию на протяжении всей своей истории. Мы помним, что в прошлом у нас было Министерство внутренних дел, после чего, в результате реформ, у нас была полиция. Полиция всегда приветствовала любой план реформ. Структура чувствует внимание руководства Республики Армения, и как результат, мы имеем новую программу реформ. Эта программа не носит формального характера, она направлена на реформирование работы полиции. Я рад, что и Министерство юстиции, и Прокуратура, и Следственный комитет участвуют в этой деятельности. Обсуждения проходят в практической и конструктивной атмосфере», - заключил Есаян.

10 февраля Министерство юстиции представило на широкое обсуждение Стратегию реформы полиции Армении и ее реализации на 2020-2022 годы, план действий, предусматривающий преобразование полиции в министерство внутренних дел, создание патрульной службы и оперативного командного центра.